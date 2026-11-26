പത്മിനി തോമസിന്റെ കത്ത് സ്വീകരിക്കും; കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ എത്തുന്നത്:നല്ല കാര്യം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി വിട്ട പത്മിനി തോമസ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച് നൽകിയ കത്ത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്മിനി തോമസ് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിവരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് പത്മിനി കെപിസിസിക്ക് കത്ത് നൽകിയതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തിരിച്ചുവരവിനായി അവർ യാതൊരുവിധ ഉപാധികളും മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ദേശീയ നേതൃത്വവുമായും ആലോചിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ കാണാൻ അനുമതി തേടുമെന്നും പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നും എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്താൻ പോകുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പയ്യന്നൂരിലെ മുൻ എംഎൽഎയുടെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെയോ അക്രമ സമരങ്ങളെയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ബിജെപിയിലേക്ക് പോയത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നും ആ തെറ്റ് തിരുത്തി കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പത്മിനി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ തനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഉപാധികളോ ഡിമാൻഡുകളോ ഇല്ലെന്നും, മരിക്കുമ്പോൾ ത്രിവർണ്ണപതാക പുതച്ച് ഉറങ്ങണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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