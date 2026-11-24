ശബരിമല ദർശനം: തിരുവനന്തപുരം, പന്തളം, ഏറ്റുമാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം, പന്തളം, ഏറ്റുമാനൂര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി തേടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് കത്ത് നല്കി.
സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയിലെയും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങില് പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങള് വരുത്തിയത്. ദര്ശനത്തിനായി എത്തുന്നവര് കഴിയുന്നതും വെര്ച്വല് ക്യൂ വഴി മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം യാത്ര തിരിക്കണമെന്ന് ശബരിമല എഡിഎം ദിലീപ് കെ. കൈനിക്കര അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ എത്തുന്ന തീര്ത്ഥാടകര്, നിലയ്ക്കല് ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പമ്പയിലേക്ക് പോകാവൂ. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനായി പമ്പയിലെത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും നിലയ്ക്കലിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം