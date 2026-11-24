തിരുപ്പറൻകുൺട്രത്ത് ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം; നിരോധനാജ്ഞയിൽ കലക്ടറോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പറൻകുൺട്രം വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചതിലൂടെ കലക്ടർ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ, ജസ്റ്റിസ് എം.ഡി. സുമതി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പുനൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു. ഭക്തർക്ക് ഗിരിവലം നടത്താനും ദർശനം നടത്താനുമുള്ള താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മദുരൈ ജില്ലാ കലക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണയാണ് നവംബർ 23-ന് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ 163-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നവംബർ 25 രാവിലെ 10 മണിവരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുയോഗങ്ങൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും മലമുകളിലേക്കുള്ള പൊതുജന പ്രവേശനത്തിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
അതേസമയം, സുപ്രീംകോടതിയുടെ നവംബർ 20-ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് നിരോധനാജ്ഞ ബാധകമല്ലെന്നാണ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിലുള്ളത്. ദീപത്തൂണിൽ ദീപം തെളിയിക്കാൻ ക്ഷേത്ര അധികൃതർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അനുമതിയുണ്ട്.
നിരോധനാജ്ഞ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി കലക്ടറുടെ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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