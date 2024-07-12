അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ആശ്വാസം; ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

By News DeskJul 12, 2024, 11:04 IST
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ആശ്വാസം; ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
[ad_1]

വിവാദ മദ്യനയ കേസിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരിവന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഹർജിയിലെ നിയമവിഷയങ്ങൾ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം കെജ്രിവാളിന് വിടുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു

ഇഡിയുടെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കെജ്രിവാൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി

ഈ കേസിന്റെ വാദത്തിനിടെ കെജ്രിവാളിന് സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഇടക്കാല ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിരുന്നു.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like