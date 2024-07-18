ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചണ്ഡിഗഢ്-ദിബ്രുഗഢ് എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; 2 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്
Jul 18, 2024, 17:04 IST
[ad_1]
[ad_2]
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോണ്ടയിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ചണ്ഡീഗഡ് ദിബ്രുഗഢ് എക്സ്പ്രസാണ് പാളം തെറ്റിയത്. ട്രെയിനിന്റെ 12 കോച്ചുകൾ പാളത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു. മങ്കപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് അപകടം. 25ഓളം പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രക്ഷാസംഘത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഢിൽ നിന്ന് അസമിലെ ദിബ്രുഗഢിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ട്രെയിൻ നമ്പർ 15904. അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അപകടസ്ഥലത്ത് ഉടൻ എത്താൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉത്തരവിടുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ നൽകാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
[ad_2]