Jul 18, 2024
കാശ്മീരിലെ ദോഡയിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ; രണ്ട് സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റു
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ദോഡയിൽ സൈന്യവും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ. രണ്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പുലർച്ചെ ഏകദേശം 2 മണിക്കാണ് സംഭവമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ സൈനികർ സ്ഥാപിച്ച താത്കാലിക ക്യാമ്പിന് നേരെ ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

സൈനികർ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരുമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. പ്രദേശത്ത് ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ അടക്കം നാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് സൈന്യം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. 

തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ഇതോടെ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നാലാം ദിവസത്തിലാണ്. ഇതിനിടെ ദേസാ വനമേഖലയിലെ രണ്ടിടങ്ങളിലായി ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രിയും ബുധനാഴ്ച്ചയുമായി തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഏറ്റുമുട്ടലും ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
 


