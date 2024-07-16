കർണാടകയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 7 മരണം; പുഴയിലേക്ക് വീണ ഗ്യാസ് ടാങ്കറിൽനിന്ന് വാതക ചോർച്ചയെന്ന് സംശയം
Jul 16, 2024, 19:16 IST
കർവാർ: കർണാടകയിലെ ഗോകർണകയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ ഉൾപ്പെടെ 7 മരണം. ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ അങ്കോള താലൂക്കിലെ ഷിരുൾ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ദേശീയ പാത 66 ലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്തെ ചായക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന അഞ്ചുപേരും ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ആണ് മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയത് . ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിനൊപ്പം താഴെയുള്ള ഗാഗാവാലി പുഴയിലേക്ക് ഇവർ ഒലിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു.
പുഴയിലേക്ക് പതിച്ച ടാങ്കറിൽനിന്ന് വാതകചോർച്ച ഉണ്ടായെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് സമീപവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകി. മറ്റു നിരവധി വാഹനങ്ങളും അപകടത്തിൽപെട്ടിടുണ്ട്.
