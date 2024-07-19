ഗുജറാത്തിൽ മരണസംഖ്യ 20 ആയി; ഇന്നലെ മാത്രം 5 മരണം
Jul 19, 2024, 10:52 IST
[ad_1]
1965ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചാന്ദിപുരയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ വൈറസിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. 2003-04 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമായി 300ലധികം പേർ ഈ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു.
[ad_2]
ഗുജറാത്തിൽ ചാന്ദിപുര വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള മരണസംഖ്യ 20 ആയി. ഇന്നലെ മാത്രം അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. 37 പേർ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലാണ്. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
പനിബാധിതരായ എല്ലാവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമെന്നാണ് ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരം. അതേസമയം കൂടുതൽ പേരിൽ രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്
1965ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചാന്ദിപുരയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ വൈറസിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. 2003-04 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമായി 300ലധികം പേർ ഈ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു.
[ad_2]