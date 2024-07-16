ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ദോഡയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; നാല് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

By News DeskJul 16, 2024, 08:34 IST
ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ദോഡയിൽ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരുക്കേറ്റ സൈനിക ഓഫീസർ അടക്കമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരുക്കേറ്റു

ഭീകരർക്കായി സൈന്യവും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. പരുക്കേറ്റ സൈനികർ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ നിഴൽ സംഘമായ കാശ്മീർ ടൈഗേഴ്‌സാണ് ആക്രമമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു

കഴിഞ്ഞാഴ്ച കത്വയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ അഞ്ച് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. സായുധ പരിശീലനം നേടിയ അറുപതിലേറെ ഭീകരർ ജമ്മുവിൽ മാത്രം തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
 


