ജിഡിപി 6.5 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ വളരും; ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ അടിത്തറയിലെന്ന് ധനമന്ത്രി
ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ് നില കൊള്ളുന്നതെന്ന് അവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. 6.5 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെയാണ് അടുത്ത വർഷം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്സഭയിൽ സാമ്പത്തിക സർവേ മേശപ്പുറത്ത് വച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.
നാളത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സർവേ പാർലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ച 8.2 ശതമാനമായിരുന്നെന്ന് സാമ്പത്തിക സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ മൂലധന വിപണിക്ക് പ്രാമുഖ്യം ഏറി വരുന്നതായി സാമ്പത്തിക സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നടപ്പു വർഷം ആറര-ഏഴ് ശതമാനത്തിനിടയിലാണ് പ്രതീക്ഷിത വളർച്ച. നാണ്യപ്പെരുപ്പം 4.5 ശതമാനം ആകും. പി.എം. ആവാസ് ഗ്രാമീൺ പദ്ധതി വലിയ നേട്ടം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതായ് സർവേ പറയുന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും (ആർബിഐ) അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയും (ഐഎംഎഫ്) , ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോക്തൃ വില- പണപ്പെരുപ്പം ഇവയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സർവേ വിവരങ്ങളെന്നും ധനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.
[ad_2]