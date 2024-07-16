തമിഴ്നാട്ടിൽ നാം തമിഴർ കക്ഷി നേതാവിനെ അക്രമി സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നു
Jul 16, 2024, 10:16 IST
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട് ബി എസ് സി അധ്യക്ഷനെയും ബൈക്കുകളിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നിരുന്നു. കെ ആംസ്ട്രോങ്ങാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചിരുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. നാം തമിഴർ കക്ഷി നേതാവ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പാർട്ടിയുടെ മധുര നോർത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ.
പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെയാണ് അക്രമി സംഘം ഇയാളെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതി കൂടിയാണ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ. കുടുംബ വൈരാഗ്യമാണോ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്
