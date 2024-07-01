നീറ്റിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച വേണമെന്ന് രാഹുൽ; അനുവദിക്കാതെ കേന്ദ്രം, പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു
Jul 1, 2024, 14:56 IST
ബിആർ അംബേദ്കറിൻരെ പ്രതിമ മാറ്റിയതിൽ രാജ്യസഭയിലും ബഹളമുണ്ടായി. പ്രതിമ പ്രേരണാസ്ഥലിലേക്ക് മാറ്റിയതിനെതിരെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ രംഗത്തുവന്നു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പാർലമെന്റ് അവരോടൊപ്പമാണെന്ന സന്ദേശം നൽകണം. രാഷ്ട്രപതിക്കുള്ള നന്ദിപ്രമേയത്തിന്റെ ചർച്ചയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചക്ക് ശേഷം നീറ്റിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച വേണമെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വെച്ചു. പ്രത്യേക ചർച്ച അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി.
