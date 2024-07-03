ബിജെപിക്ക് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വങ്ങളറിയില്ല; വെറുപ്പും അക്രമവുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ
ബിജെപിക്ക് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിയില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് നേരെ നടന്ന അക്രമം ബിജെപിക്കും സംഘ്പരിവാറിനും എതിരായ തന്റെ വാദത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ബിജെപി വെറുപ്പും അക്രമവുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ ബിജെപി സർക്കാരിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും. ഗുജറാത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം വിജയിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു
രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വിഎച്ച്പി, ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഹേമംഗ് റാവൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് കറുത്ത പെയിന്റ് ഒഴിക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
അതേസമയം സമാധാനപരമായി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേരെ കോൺഗ്രസ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം. രാഹുൽ ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
