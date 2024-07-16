ബിഹാർ മുൻ മന്ത്രി മുകേഷ് സാഹ്നിയുടെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ
Jul 16, 2024, 10:46 IST
മൃതദേഹം വികൃതമാക്കിയ നിലയിലാണ്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് വികാസ് ശീൽ ഇൻസാൻ. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷിയാണ്.
വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും ബിഹാർ മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുകേഷ് സാഹ്നിയുടെ പിതാവ് ജിതൻ സാഹ്നി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. ദർബംഗയിലെ വസതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജിതനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
