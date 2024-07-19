മോദിക്കെതിരായ മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പരോക്ഷ വിമർശനം; പ്രതികരിക്കാതെ ബിജെപി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് നടത്തിയ പരോക്ഷ വിമർശനത്തിൽ മൗനം പാലിച്ച് ബിജെപി. വിഷയത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണമോ ചർച്ചയോ പാടില്ലെന്ന് നേതാക്കൾക്ക് ബിജെപി നിർദേശം നൽകി. ചിലർ ഭഗവാനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പരാമർശം ചർച്ചയാകുമ്പോഴാണ് ബിജെപി മൗനം പാലിക്കുന്നത്
നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് മോദിക്കുള്ള മിസൈൽ ആണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് കളിയാക്കിയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് മോഹൻ ഭാഗവത് നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരാമർശം ഇതാദ്യമാണ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ബിജെപിക്ക് ആർഎസ്എസിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജെപി നഡ്ഡ പറഞ്ഞത് ആർഎസ്എസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചിലർക്ക് അമാനുഷികരും ഭഗവാനുമൊക്കെയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപമാണെന്നുമായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ വിമർശനം.
