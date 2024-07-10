യുപി ഉന്നാവിൽ ബസ് ടാങ്കറിന് പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 18 പേർ മരിച്ചു
Jul 10, 2024, 10:32 IST
ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. അപകടത്തിൽ 19 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അപകടത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിന് സമീപം ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 18 പേർ മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ലക്നൗ-ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് പാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ബിഹാറിലെ സീതാമർഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
പാലുമായി വന്ന ടാങ്കർ ലോറിയുടെ പിന്നിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് പേർ സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.
