രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലേക്ക്; ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കും
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലും അസമിലും സന്ദർശനം നടത്തും. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് അസമിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ രാഹുൽ സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് മണിപ്പൂരിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തും. വൈകുന്നേരം അഞ്ചരക്ക് മണിപ്പൂർ ഗവർണറുമായി രാഹുൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ വംശീയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സിൽച്ചാറിലേക്ക് വിമാനമാർഗം പോകുന്ന രാഹുൽ കലാപം നടന്ന ജിരിബാം ജില്ലയും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് മണിപ്പൂർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു
പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് രാഹുൽ ഇംഫാലിലേക്ക് പോകും. ചുരാചാന്ദ്പൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരുമായി രാഹുൽ ആശയവിനിമയം നടത്തും. ചുരാചാന്ദ്പൂരിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലേക്കും രാഹുൽ പോകും.
[ad_2]