റഷ്യ, ഓസ്ട്രിയ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി
റഷ്യയിലെയും ഓസ്ട്രിയയിലെയും മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മൂന്നാമത് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനമാണിത്. മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു.
ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലർ, സർക്കാർ, ജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനും ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്സിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടു. ഈ സന്ദർശനം അത്യധികം ഉൽപ്പാദനക്ഷമവും ചരിത്രപരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിയന്നയിൽ നടന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 41 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഓസ്ട്രിയ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ നന്ദിയും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു
