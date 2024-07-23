ലോറി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയതായി ജിപിഎസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല; അത്തരം പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് ലോറി ഉടമ

By News DeskJul 23, 2024, 10:30 IST
ലോറി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയതായി ജിപിഎസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല; അത്തരം പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് ലോറി ഉടമ
[ad_1]

ഷിരൂർ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അർജുന്റെ ലോറി പിറ്റേ ദിവസം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായതായി ജിപിഎസിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം പ്രചാരണത്തിൽ വാസ്തവമില്ലെന്നും ലോറിയുടമ മനാഫ്. ലോറിയുടെ എൻജിൻ പിറ്റേ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ആയതായി ജിപിഎസിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആരോ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയതാണ്. അത് പലരും ഏറ്റുപിടിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചു

അത്തരമൊരു കണ്ടെത്തൽ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലോറി കമ്പനിയുടെ അധികൃതർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നറിയില്ലെന്നും മനാഫ് പറഞ്ഞു. കെഎ 15 എ 7427 കർണാടക രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ളതാണ് സാഗർ കോയ ടിംബേഴ്‌സ് എന്ന ലോറി

ഒരു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയതാണ് ഭാരത് ബെൻസ് കമ്പനിയുടെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കാബിനുള്ള ലോറി. അർജുൻ സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂട്ടാണിത്. ഇവിടെ കുന്നിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. അർജുന്റെ ലോറിയും ഇവിടെയായിരിക്കും പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like