വിവാദ ഐഎഎസ് ഓഫീസർ പൂജ ഖേദ്കറിന്റെ മാതാവ് അറസ്റ്റിൽ

By News DeskJul 18, 2024, 14:46 IST
വ്യാജരേഖാ കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വിവാദ ഐഎഎസ് ട്രെയിനി പൂജാ ഖേദ്കറിന്റെ മാതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തോക്ക് ചൂണ്ടി കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതോടെ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു പൂജയുടെ മാതാവ് മനോരമാ ഖേദ്കർ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ നടന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഭൂമി തർക്കത്തിൽ എതിർഭാഗത്തുള്ള കർഷകരെ സ്വകാര്യ അംഗരക്ഷകരോടൊപ്പമെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തയാളാണ് മനോരമാ ഖേദ്കർ. മകളായ പൂജ ഖേദ്കർ ഐഎഎസ് കിട്ടാൻ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളും വൈറലായത്. 

ഇതോടെ പൂനെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൂജയുടെ മാതാവ് മനോരമ, പിതാവ് ദിലീപ് എന്നിവടക്കം അഞ്ച് പേർക്കെതിരാണ് കേസ്. ഒളിവിൽ പോയ ഇവർക്കായി വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തവെയാണ് മഹാഡിലെ ഒരു ലോഡ്ജിൻ നിന്ന് മനോരമ പിടിയിലായത്. 


