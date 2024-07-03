ഹാത്രാസ് ദുരന്തം: സംഘാടകർക്കെതിരെ കേസ്; എഫ്ഐആറിൽ ഭോലെ ബാബയുടെ പേരില്ല
Jul 3, 2024, 12:32 IST
80,000 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് മധുകർ അനുമതി വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ രണ്ടര ലക്ഷം പേരാണ് പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്. സത്സംഗിനെത്തുന്ന യഥാർഥ ആളുകളുടെ കണക്ക് സംഘാടകർ മറച്ചുവെച്ചു. ഗതാഗത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സംഘാടകർ സഹകരിച്ചില്ല. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു.
ഹാത്രാസിൽ ഭോലെ ബാബയുടെ പ്രാർഥന യോഗത്തിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 122 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ യുപി പോലീസ് കേസെടുത്തു. എന്നാൽ എഫ് ഐ ആറിൽ സാകർ വിശ്വഹരി ഭോലെ ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബാ നാരായൺ ഹരിയെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല
മുഖ്യ സംഘാടകനായ മധുകറിന്റെയും മറ്റ് സംഘാടകരുടെയും പേരുകളാണ് സിക്കന്ദറ റാവു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ് ഐ ആറിലുള്ളത്. ബിഎൻഎസ് 105, 110, 126(എ), 223, 238 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
