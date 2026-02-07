1995ലെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ കേസ്: ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള എംപി പപ്പു യാദവ് അറസ്റ്റിൽ
1995 ലെ വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിൽ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള എം പി പപ്പു യാദവ് അറസ്റ്റിൽ. വഞ്ചനയിലൂടെ വീട് തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും പിന്നീട് ഓഫീസ് ആയി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് അറസ്റ്റ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുമെതിരെ വിമർശനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള കേസിൽ നടപടി.
വിനോദ് ബിഹാരി ലാൽ ആണ് പപ്പു യാദവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോലീസ് എത്തിയതോടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. തന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പപ്പു യാദവ് ആരോപിച്ചു. രാത്രി പോലീസിനൊപ്പം പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞു
ശനിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇൻസ്പെക്ടർ റിവോൾവറുമായാണ് എത്തിയതെന്നും പപ്പു യാദവ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.