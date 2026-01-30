ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന് മുറിവേറ്റ ദിനം; മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഇന്ന് 78 വയസ്

By MJ DeskJan 30, 2026, 08:25 IST
Gandhi

രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഇന്ന് 78 വയസ്. ഹിന്ദുത്വ മതഭ്രാന്തന്റെ വെടിയേറ്റ് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ജനുവരി 30. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറിവരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വദിനം കടന്നുപോകുന്നത്

1948 ജനുവരി 30ന് വൈകിട്ട് 5.17നാണ് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. ബിർള ഹൗസിൽ പ്രാർഥന യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്ന ഗാന്ധിയെ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരനായ നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്‌സെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണയാണ് 78കാരനായ ഗാന്ധിജിക്ക് വെടിയേറ്റത്

അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെ ആകാശവാണിയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആ കൊലപാതക വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു നെഹ്‌റുവിന്റെ വാക്കുകൾ. ജനുവരി 31ന് ഡൽഹി യമുന നദിക്കരയിലുള്ള രാജ്ഘട്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്‌കരിച്ചു. 

