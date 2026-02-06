പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവിനെ അക്രമികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു

By MJ DeskFeb 6, 2026, 11:45 IST
lucky

പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് ലക്കി ഒബ്‌റോയിയെ പട്ടാപ്പകൽ അക്രമികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ജലന്ധർ മോഡൽ ടൗണിലുള്ള ഗുരുദ്വാരക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. 

ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ അക്രമികൾ ലക്കിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഗുരുദ്വാരക്ക് പുറത്ത് തന്റെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ലക്കിയുടെ ദേഹത്ത് അഞ്ച് വെടിയുണ്ടകളേറ്റു. 

ഉടനെ ലക്കിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അക്രമികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 

