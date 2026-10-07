ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും ദുരന്തം; സീമാപുരിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു: രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സീമാപുരിയിൽ ബഹുനില residential കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ആശങ്കയുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹി ഫയർ സർവീസും പോലീസും പ്രാദേശിക നിവാസികളും ചേർന്ന് സ്ഥലത്ത് വിപുലമായ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു.
ഇതുവരെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 5 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജെ.സി.ബിയും മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റിവരികയാണ്.
ദുരന്തസാധ്യതയും ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഒഴിവാക്കാൻ സീമാപുരി ഗോൾ ചക്കർ, ഡി.എൽ.എഫ് ഭോപുര റോഡുകളിൽ ഡൽഹി ട്രാഫിക് പോലീസ് പ്രത്യേക യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ് (Traffic Advisory) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ ഡൽഹി സത്യ നികേതനിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സീമാപുരിയിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടം തകരാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.