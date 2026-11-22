മുംബൈയിൽ നിന്ന് ടാൻസാനിയയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രതിദിന വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ച് ഇൻഡിഗോ; ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക വ്യോമബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു
മുംബൈ: ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യോമബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ടാൻസാനിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ദാർ എസ് സലാമിലേക്ക് (Dar es Salaam) നേരിട്ടുള്ള പ്രതിദിന വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. 2026 നവംബർ 20 മുതലാണ് സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടാൻസാനിയയിലേക്ക് നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് വിമാന സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനിയായി ഇൻഡിഗോ മാറി.
വിമാന സമയക്രമം:
- മുംബൈ – ദാർ എസ് സലാം (6E 1851): എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ 2:20-ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 6:05-ന് ദാർ എസ് സലാമിൽ എത്തും.
- ദാർ എസ് സലാം – മുംബൈ (6E 1852): രാവിലെ 7:05-ന് ദാർ എസ് സലാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3:55-ന് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തും.
സെറൻഗെറ്റി നാഷണൽ പാർക്ക്, കിളിമഞ്ചാരോ പർവതം, സാൻസിബാർ തുടങ്ങിയ ടാൻസാനിയയിലെ ലോകപ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഈ പുതിയ സർവീസ് വലിയ അനുഗ്രഹമാകും. കൂടാതെ, ടാൻസാനിയയിൽ നിന്ന് മുംബൈ വഴി ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ 95-ലധികം നഗരങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാകും. നെയ്റോബി, മൗറീഷ്യസ്, സീഷെൽസ് എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സർവീസ്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം