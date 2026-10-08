ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റ് അധികാരം റദ്ദാക്കി; നിയമനടപടിക്കുള്ള പരിധി അഞ്ച് കോടിയാക്കി ഉയർത്തി ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ
ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി (GST) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റ് അധികാരം പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കാൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. കൂടാതെ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുകയുടെ പരിധി 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപയായി ഉയർത്താനും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന 57-ാമത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുക, ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുക (Ease of Doing Business) എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
അറസ്റ്റ് അധികാരം പിൻവലിച്ചു: ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതാക്കി.
പ്രോസിക്യൂഷൻ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു: 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഇനി നിയമനടപടികൾ (Prosecution) ആരംഭിക്കൂ.
ചെറിയ പിഴ തുകകളിൽ ഇളവ്: പൊതുവായ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ തുക 25,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപയായി കുറച്ചു. 10,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ കേസുകളിൽ നോട്ടീസ് അയക്കില്ല.
കോടതികളുടെ വിവേചനാധികാരം: നിർബന്ധിത കുറഞ്ഞ ശിക്ഷാ കാലാവധി ഒഴിവാക്കുകയും, പിഴയും തടവുശിക്ഷയും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കോടതികളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിന് വിടുകയും ചെയ്തു.