സിനിമയ്ക്കും അപ്പുറം: കാർഗിൽ യുദ്ധഭൂമിയിലെ നിശബ്ദ സേവനം; ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലിലേക്ക് നാനാ പടേക്കർ
ബോളിവുഡിലെ മികച്ച നടൻ എന്നതിലുപരി, ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടും രാജ്യം ഓർമിക്കുന്ന അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നടൻ നാനാ പടേക്കർ. വെള്ളിത്തിരയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിൽ സജീവമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവി വരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു.
'പ്രഹാർ' സിനിമയും കഠിന പരിശീലനവും
1991-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പ്രഹാർ: ദി ഫൈനൽ അറ്റാക്ക്' എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും അഭിനയിക്കുന്നതിനുമായി മറാഠ ലൈറ്റ് ഇൻഫന്ററിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കഠിനമായ കമാൻഡോ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. സിനിമയ്ക്ക വേണ്ടിയുള്ള വെറുമൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നതിലുപരി, മൂന്ന് വർഷത്തോളം സൈനികരോടൊപ്പം ആയുധ പരിശീലനവും ഡ്രില്ലുകളും അദ്ദേഹം നടത്തി. ഇതിനുശേഷമാണ് ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻ പദവി നൽകി ആദരിച്ചത്.
1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധവും മുൻനിര സേവനവും
1999-ൽ കാർഗിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, സിനിമാ ലോകത്തെ മാറ്റിനിർത്തി മാതൃരാജ്യത്തിനായി മുന്നണിയിൽ ഇറങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങി, ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു.
ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീമിൽ (QRT): ദ്രാസ്, ലേ, ബാരാമുള്ള, സോപോർ തുടങ്ങിയ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഏകദേശം 60 ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം സൈനികർക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു.
ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ച കഠിനാനുഭവങ്ങൾ: യുദ്ധമുഖത്തെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു. ശ്രീനഗറിൽ എത്തുമ്പോൾ 76 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം, തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ 56 കിലോ ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവിയിലേക്ക്
സൈന്യത്തിന് നൽകിയ മികച്ച സേവനങ്ങളും പ്രതിബദ്ധതയും മുൻനിർത്തി ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലായി ഉയർന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. 2013-ൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.
വെറുമൊരു പ്രശസ്തിക്കോ ചടങ്ങിനോ വേണ്ടിയല്ലാതെ, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി യുദ്ധമുഖത്ത് നേരിട്ടിറങ്ങി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ നായകനായി നാനാ പടേക്കർ ജനമനസ്സുകളിൽ എന്നും ജീവിക്കും.