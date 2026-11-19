ബോളിവുഡ് താരം സെയ്ഫ് അലി ഖാന് വധഭീഷണി; പിന്നിൽ ബാബാ സിദ്ദിഖി വധക്കേസ് പ്രതിയെന്ന് സംശയം: അന്വേഷണമാരംഭിച്ച് മുംബൈ പൊലീസ്
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരം സെയ്ഫ് അലി ഖാന് വധഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മന്ത്രിയും എൻ.സി.പി നേതാവുമായിരുന്ന ബാബാ സിദ്ദിഖിയുടെ കൊലപാതകക്കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സീഷാൻ അക്തറിന്റെ പേരിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നടന്റെ ഫോണിലേക്ക് ശബ്ദസന്ദേശമായാണ് (Voice Clip) ഭീഷണി എത്തിയത്. ബാബാ സിദ്ദിഖിക്ക് നേരിട്ട അതേ വിധി തനിക്കും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് സന്ദേശത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ കരീന കപൂർ ദീപാവലി പാർട്ടിയിൽ ധരിച്ച ആഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭീഷണിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
പൊലീസ് അന്വേഷണം:
ശബ്ദസന്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ സീഷാൻ അക്തർ തന്നെയാണോ അയച്ചത്, അതോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും താരങ്ങളെയും കബളിപ്പിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും ശബ്ദം അനുകരിച്ചതോ എ.ഐ (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജമായി നിർമിച്ചതോ ആണോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
നേരത്തെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ തുഷാർ കപൂർ, ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന എന്നിവർക്കും സമാനമായ രീതിയിൽ വധഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിൽ എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സന്ദേശമയച്ച ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി വധഭീഷണികൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റ് ചില ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും മുംബൈ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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