ഫോം 6-ൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അംഗീകാരമില്ല: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്
വോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള ഫോം 6-ൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് (CEC) എതിരെയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ സുപ്രധാന പരാമർശം.
ഫോം 6-ലെ മാറ്റങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചതായി സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലെ അവകാശവാദം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ ഒരു ഫോം 6-നും ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോടതിയിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് പരിശോധിക്കും," എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ വോട്ടർമാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഫോം 6-ൽ മുൻ SIR വിവരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളും നൽകണമെന്ന പുതിയ നിബന്ധനകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നും, ഇത് വോട്ടർമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.