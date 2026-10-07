ബെംഗളൂരുവിൽ ഒക്ടോബർ 8-ന് സി.ജെ.പി-യുടെ ‘ചെരുപ്പ് സമരം’; പ്രകാശ് രാജ് പങ്കാളിയാകും
ബെംഗളൂരു: വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഒക്ടോബർ 8 വ്യാഴാഴ്ച ബെംഗളൂരു ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ സി.ജെ.പി (Cockroach Janta Party) പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കായി നടത്തുന്ന 'പീപ്പിൾസ് ട്രിബ്യൂണൽ' പരിപാടിക്ക് ശേഷം സി.ജെ.പി-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ചെരുപ്പ് സമരവും’ (Chappal Protest) നടക്കും.
ജനപ്രിയ നടൻ പ്രകാശ് രാജ് ഈ സമരത്തിലും ജനകീയ ട്രിബ്യൂണലിലും പങ്കാളിയാകും. ജനായത്ത വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ (X) പൊതുജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
രാവിലെ 10:30 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കർണാടകയിലെ നിരവധി പൗരന്മാരും വിവിധ സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളും പങ്കാളികളാകും. വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ഉടനടി റദ്ദാക്കുക, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വെക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രാങ്ക തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും.