ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സമ്മർദത്തിന്റെ ഇരയാണ് സി ജെ റോയ് എന്ന് ഡികെ ശിവകുമാർ

കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി ജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ ആദായ നികുതിവകുപ്പിനെതിരെ കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സമ്മർദത്തിന് ഇരയാണ് റോയ് സിജെ. ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നു .കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമാകുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം സിഐഡിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിലടക്കം വിപുലമായ പരിശോധന വേണഅടി വരും എന്നതിനാലാണിത്. ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദമുണ്ടായെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ബംഗളൂരുവിലെ ബൗറിങ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും. ബെംഗളൂരുവിൽ തന്നെയാകും സംസ്‌കാരം. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് റോയ് സിജെയുടെ സഹോദരൻ ബാബു സി ജെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. റോയ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് സഹോദരൻ ബാബു സി.ജെ പ്രതികരിച്ചു.
 

