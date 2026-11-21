മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസ് പിക്കപ്പ് വാനിലിടിച്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാരാബങ്കിയിൽ മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിലിടിച്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6.30-ഓടെ പൂർവാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ സുബേഹ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഘേരവാൻ (Gherawan) ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ജയ്പൂരിൽ നിന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് (അസീസുൽ ഹഖ് എന്നയാളുടെ) മൃതദേഹവുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരും, മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന സഹോദരങ്ങളായ റഫീഖുൽ ഹഖ്, അമിനുൽ ഹഖ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ച അഞ്ചാമത്തെയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിയന്ത്രണം വിട്ട ആംബുലൻസ് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിന് പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഉടൻതന്നെ ഇവരെ സമീപത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അപകടകാരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ബാരാബങ്കി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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