ഡൽഹി യൂട്യൂബറുടെ വിവാഹം മുടക്കാൻ 2,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ യുവാവ് മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ചു; പിതാവും വാടകക്കാരനും അറസ്റ്റിൽ
ന്യൂഡൽഹി: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറും യൂട്യൂബറുമായ യുവതിയുടെ വിവാഹം തടയാനായി ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് 2,000 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ യുവാവ് മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ചു. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മധു വിഹാറിൽ നവംബർ ഏഴിന് രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.
ഉത്തർപ്രദേശ് ഗാസിപ്പൂർ സ്വദേശിയും ചെന്നൈയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനുമായ അഭിനവ് (സിംഗ്) ആണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും നിരവധി ഫോളോവേഴ്സുള്ള യുവതിയുടെ വീഡിയോകൾ പതിവായി കണ്ടിരുന്ന ഇയാൾക്ക് അവരോട് ഏകപക്ഷീയമായ പ്രണയം തോന്നുകയായിരുന്നു. യുവതി മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന വിവരമറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇയാൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
നവംബർ ഏഴിന് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ അഭിനവ് അനുമതിയില്ലാതെ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ തർക്കമുണ്ടായി. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഇയാളെ ആദ്യം മോഷ്ടാവാണെന്നാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കരുതിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അഭിനവിനെ ആദ്യം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധി / ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഈ മാസം പകുതിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
നേരത്തെ ജൂലൈ മാസത്തിലും ഇയാൾ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി സമാനമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല. മരണത്തെത്തുടർന്ന് മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യാക്കുറ്റം ചുമത്തി യുവതിയുടെ 64-കാരനായ പിതാവിനെയും 34-കാരനായ വാടകക്കാരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് ചിലർക്കും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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