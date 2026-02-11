ജനറൽ നരവനെയുടെ പുസ്തക വിവാദം: പെൻഗ്വിൻ ബുക്സിന് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ്
Feb 11, 2026, 15:13 IST
ജനറൽ എംഎം നരവനെയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പ് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഡൽഹി പോലീസ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പ്രസാധകരായ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സിന് നോട്ടീസ് നൽകി. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നരവനെയുടെ പ്രതികരണം ബിജെപി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു
എന്നാൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഭയപ്പെടുത്തി പറയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി വിമർശിച്ചു. അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പ് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലാര് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിന് പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്
പ്രസാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ, പുസ്തകം പുറത്തിറക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾഅടക്കം പരിശോധിക്കും. കേസിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന വകുപ്പും ചുമത്തുമെന്നാണ് വിവരം.