വിമാനം വഴി 23 കോടിയുടെ ഹൈഡ്രോ കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ചെന്നൈയിൽ ആറ് മലയാളി യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

വിമാനം വഴി 23 കോടിയുടെ ഹൈഡ്രോ കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ചെന്നൈയിൽ ആറ് മലയാളി യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
Feb 7, 2026, 10:25 IST
തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് രണ്ട് വിമാനങ്ങളിൽ കടത്തിയ 23 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 23 കിലോ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവുമായി ആറ് മലയാളി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. രണ്ട് സംഘങ്ങളായെത്തിയ ആറ് ഐടി ജീവനക്കാരാണ് പിടിയിലായത്.
ഭക്ഷണപ്പായ്ക്കറ്റുകളിലും ചോക്ക്ലേറ്റുകളിലും ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കടത്തിയത്. ആദ്യമെത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. 15 കിലോ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി
തുടർന്ന് പുലർച്ചെ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളെ കൂടി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് 8 കിലോ കഞ്ചാവ് കൂടി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് ആറ് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.