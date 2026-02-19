വൈകിയെത്തിയതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാനായില്ല; 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ട്രെയിനിൽ നിന്നും ചാടി ജീവനൊടുക്കി

By MJ DeskFeb 19, 2026, 10:44 IST
വൈകിയെത്തിയതിനാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കയറ്റാത്തതിൽ മനംനൊന്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. ബിഹാർ പട്‌നയിലെ മഹാരാജ്ചക് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള കോമൾ കുമാരിയാണ് മരിച്ചത്. ബാർണിയിലായിരുന്നു ബോർഡ് പരീക്ഷക്കുള്ള കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനായി കോമൾ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ മഹാരാജ്ചകിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു

ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് പരീക്ഷാ സെന്റർ. രാവിലെ 9 മണിക്കായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയം. എന്നാൽ കോമൾ എത്തിയപ്പോൾ 9.15 ആയി. ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ വിദ്യാർഥിനി നിരവധി തവണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അധികൃതർ സമ്മതിച്ചില്ല. കുട്ടിയെ പരീക്ഷ എഴുതാനും അനുവദിച്ചില്ല

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ കോമൾ നദൗളിലെത്തി ട്രെയിനിൽ കയറി. ദരെഗ്നക്കും മൗസർഹിക്കും ഇടയിൽ വെച്ച് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ പോലീസ് ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല
 

