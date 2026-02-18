ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യ കിരാന ഹിൽസിലും ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ

By MJ DeskFeb 18, 2026, 10:21 IST
sindoor

പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ സൈനിക നടപടിക്കിടെ ഇന്ത്യ കിരാന ഹിൽസ് ആണവ സംഭരണശാലയിലും മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യാന്തര വ്യോമയാന വിദഗ്ധൻ ടോം കൂപ്പറാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്നും എൻഡിടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കൂപ്പർ അവകാശപ്പെട്ടു

ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം പാക്കിസ്ഥാന് നൽകിയ ശക്തമായ സന്ദേശമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും എപ്പോഴും ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രകോപനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ നൽകിയത്. 88 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ 2025 മെയ് 10നായിരുന്നു ഈ നിർണായക ആക്രമണമെന്നും കൂപ്പർ പറയുന്നു

മിസൈലുകൾ മലനിരകളിൽ പതിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പാക് വ്യോമസേനയുടെ 4091ാം സ്‌ക്വാഡ്രന്റെ റഡാർ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതും ഇതിന് തെളിവായി കൂപ്പർ പറയുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കിരാന ഹിൽസ്.
 

