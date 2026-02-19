എല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷ സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല: വന്ദേമാതരം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെതിരെ തരൂർ

Feb 19, 2026
വന്ദേമാതരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും ദേശീയത എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണമെന്നും ശശി തരൂർ എംപി. ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് വന്ദേമാതരം സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ തരൂർ വിമർശിക്കുന്നത്

വന്ദേമാതരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് വിപ്ലവകാരികൾക്ക് വലിയ ആവേശം നൽകിയ ഗാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇത് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഭരണഘടന നിർമാണ സഭ ജനഗണമനയെ ദേശീയഗാനമായും വന്ദേമാതരത്തെ ദേശീയ ഗീതമായും അംഗീകരിച്ചത്

ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തതും ഏറ്റുപാടാത്തതും ദേശസ്‌നേഹം കൊണ്ടല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാതൃക വന്ദേമാതരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പിന്തുടരണം. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷ സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് ഇഴുകി ചേരണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു
 

