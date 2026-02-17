പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്; ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ

ത്രിദിന ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ ഇന്ത്യയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഭാര്യ ബ്രിജിറ്റ് മക്രോണിനൊപ്പം അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മക്രോൺ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് പ്രതിരോധ കരാർ, നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിലെ സഹകരണം എന്നിവ ചർച്ചയാകും. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, ഗവർണർ ആചാര്യ ദേവവ്രത് എന്നിവർ ചേർന്ന് മക്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു. 19 വരെ മക്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ തുടരും

ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് 114 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ സംയുക്ത നിർമാണം, ഹാമർ മിസൈലുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടക്കും.
 

