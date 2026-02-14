മുളുണ്ടിൽ മെട്രോ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണു: ഒരാൾ മരിച്ചു: മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskFeb 14, 2026, 18:54 IST
മുംബൈ: ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുളുണ്ട് വെസ്റ്റിലെ തിരക്കേറിയ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി (LBS) റോഡിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മെട്രോ തൂണിന്റെ ഭാഗം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15-ഓടെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്.

​മെട്രോ ലൈൻ 4-ന്റെ (വഡാല-താനെ) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ കൂറ്റൻ സിമന്റ് സ്ലാബ് താഴെ കൂടി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും കാറിനും മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • മരിച്ച ആൾ: രാംധൻ യാദവ്.
  • പരിക്കേറ്റവർ: രാജ്കുമാർ ഇന്ദ്രജീത് യാദവ് (നില ഗുരുതരം), മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് യാദവ്, ദീപ റുഹിയ.
  • ​പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജ്കുമാറിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

അന്വേഷണവും ധനസഹായവും:

​സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ, പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാച്ചെലവ് പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കരാറുകാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി (MMRDA) പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

​അപകടത്തെത്തുടർന്ന് എൽ.ബി.എസ് റോഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഫയർ ഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തകർന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത്.

