മുളുണ്ടിൽ മെട്രോ സ്ലാബ് തകർന്നു വീണു: ഒരാൾ മരിച്ചു: മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്
മുംബൈ: ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുളുണ്ട് വെസ്റ്റിലെ തിരക്കേറിയ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി (LBS) റോഡിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മെട്രോ തൂണിന്റെ ഭാഗം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15-ഓടെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്.
മെട്രോ ലൈൻ 4-ന്റെ (വഡാല-താനെ) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ കൂറ്റൻ സിമന്റ് സ്ലാബ് താഴെ കൂടി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും കാറിനും മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- മരിച്ച ആൾ: രാംധൻ യാദവ്.
- പരിക്കേറ്റവർ: രാജ്കുമാർ ഇന്ദ്രജീത് യാദവ് (നില ഗുരുതരം), മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് യാദവ്, ദീപ റുഹിയ.
- പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജ്കുമാറിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
അന്വേഷണവും ധനസഹായവും:
സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ, പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാച്ചെലവ് പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കരാറുകാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (MMRDA) പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
അപകടത്തെത്തുടർന്ന് എൽ.ബി.എസ് റോഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഫയർ ഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തകർന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത്.