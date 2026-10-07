കർണാടകയിൽ പാലിനും ബസ് ചാർജിനും വില കൂട്ടാൻ നീക്കം; ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ നന്ദിനി പാലിന്റെ വിലയും സംസ്ഥാന ഗതാഗത കോർപ്പറേഷൻ (KSRTC, BMTC) ബസ് യാത്രാനിരക്കുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് ഉയർന്നതുമാണ് വിലവർദ്ധനവിന് കാരണമായി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി രംഗത്തെത്തി.
പാലിന് ലിറ്ററിന് 8 മുതൽ 10 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് കർണാടക മിൽക്ക് ഫെഡറേഷൻ (KMF) ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ധനവില വർദ്ധനവും ബസ് കോർപ്പറേഷനുകളുടെ നഷ്ടവും നികത്താൻ ബസ് ചാർജ് നിരക്കുകളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താനും തീരുമാനമുണ്ട്.
ബിജെപിയുടെ വിമർശനം:
സൗജന്യ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ, ഇപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റടിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യങ്ങളുടെ ഭാരം സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വിലവർദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെയും ബജറ്റിനെ ഇത് ബാധിക്കും.