പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം: അനുമതിയില്ലാതെ ആകാശവാണി ഭവനിൽ പ്രവേശിച്ചു; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരെ കേസ്
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ‘ഇന്ത്യ’ (INDIA) മുന്നണി നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ, അനുമതിയില്ലാതെ ആകാശവാണി ഭവനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി Vadraക്കും എതിരായി ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ 'വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി' ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നിർവാചൻ സദനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ സുരക്ഷാ സേന ഇവരെ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നേതാക്കൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
തുടർന്ന്, പോലീസിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മറ്റ് നേതാക്കളും ചേർന്ന് സമീപത്തുള്ള ആകാശവാണി ഭവൻ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. അനധികൃതമായി കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനും പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് ഡൽഹി പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.