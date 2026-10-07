"ജനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ദൈവം": 25 വർഷത്തെ ഭരണപരിചയത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ജനപ്രതിനിധിയായും ഭരണത്തലവനായും 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ, തനിക്ക് കരുത്തായത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. "എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളാണ് ദൈവം. വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ല, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്," ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'സേവാ ജ്യോതി' ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2001 ഒക്ടോബർ 7-നാണ് മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്.
തന്റെ 25 വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തും പഠിച്ച പാഠങ്ങളും പങ്കുവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, കടന്നുപോയ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഓർമിച്ചു:
2001-ലെ ഭുജ് ഭൂകമ്പം: പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പതറാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ഭുജ് ഭൂകമ്പം.
ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം: തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കാനുള്ള കരുത്താണ് നൽകിയത്.
കോവിഡ്-19 മഹാമാരി: രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ബോധത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിത്തന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ 25 വർഷത്തെ പൊതുവിശ്വാസവും ഭരണപരിചയവും സ്വന്തം സമ്പത്തല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും അതിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിമർശകർ തന്നെ സ്വയം തിരുത്താനും എതിർത്തവർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനും സഹായിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന (വികസിത് ഭാരത്) ദൃഢനിശ്ചയം ആവർത്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.