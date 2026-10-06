സമരവീര്യം; ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി ദേശീയ പതാകവീശി രാഹുല് ഗാന്ധി
Oct 6, 2026, 12:45 IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തില് സമര വീര്യമായി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് തടയാന് പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി രാഹുല് ഗാന്ധി ദേശീയപതാക വീശി.
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്ക്ക് ആവേശം പകരുന്നതായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നീക്കം. വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു.