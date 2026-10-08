₹50 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഡിബിടിയും രാജ്യവ്യാപക 5G യും: ഇന്ത്യയുടെ മൊബൈൽ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: സാങ്കേതികവിദ്യയും മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഇന്ത്യയിലെ സുതാര്യമായ ഭരണനിർവഹണത്തിന് വലിയ കരുത്ത പകർന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ യശോഭൂമിയിൽ നടന്ന പത്താമത് 'ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ്' (IMC 2026) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (DBT) വഴി ഇതുവരെ ₹50 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടനിലക്കാരെയും അഴിമതിയും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ സർക്കാരിന് ഏകദേശം ₹5 ലക്ഷം കോടി രൂപ ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും 5G സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. രാജ്യത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഇപ്പോൾ 5G നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യമാണെന്നും, അടുത്ത ഘട്ടമായി 6G സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് രാജ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ: നൂറുകണക്കിന് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ സമയവും ചെലവും യാത്രയും ഗണ്യമായി കുറച്ചു.
കർഷകർക്കുള്ള ആശ്വാസം: 'പിഎം-കിസാൻ' പദ്ധതിയിലൂടെ ₹4 ലക്ഷം കോടിയിലധികം തുക നേരിട്ട് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചു.
സുരക്ഷയും ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളും: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡീപ്ഫേക്കുകളും തടയാൻ ആഗോള തലത്തിൽ ശക്തമായ സാങ്കേതിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖല വെറും ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, ഗെയിമിങ്, നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI), സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വൻ അവസരങ്ങളാണ് ഇതൊരുക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.