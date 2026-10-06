ഫോം 6 മാറ്റത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തത; പ്രതിപക്ഷ മാർച്ചിന് പിന്തുണയുമായി ബിജെഡിയും
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള 'ഫോം 6' (Form 6) ഭേദഗതി ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ നിർണായക പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒഡീഷയിലെ ബിജു ജനതാ ദളും (BJD) പങ്കുചേർന്നു.
ഫോം 6 ലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുൻ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്നും കോടതി അങ്ങനെയൊരു അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സമരം കടുപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യ മുന്നണിയോടും എൻ.ഡി.എയോടും സമദൂരം പാലിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെങ്കിലും, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് തങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതെന്ന് ബി.ജെ.ഡി വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജി വെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.