ഡൽഹിയിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി: പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കാനും ക്യാബ്, പൊതുഗതാഗത ഡ്രൈവർമാരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാനും പൊലീസിന് നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിന് കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി. നഗരത്തിൽ പൊലീസ് ബീറ്റ് പെട്രോളിംഗ് കാര്യക്ഷമമായി വർധിപ്പിക്കാനും ടാക്സി, ബസ് തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളിലെയും ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ക്യാബുകളിലെയും (ഓല, യൂബർ, റാപ്പിഡോ തുടങ്ങിയവ) ഡ്രൈവർമാരുടെയും സഹായികളുടെയും പശ്ചാത്തലം നിർബന്ധമായും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താനും (Background Verification) സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ മേഖലയിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് (Suo Motu Case) പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി. പർദിവാല, ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി.
പ്രധാന കോടതി നിർദേശങ്ങൾ:
പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കും: സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ (Vulnerable zones) എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഉടനടി വർധിപ്പിക്കണം.
ഡ്രൈവർ പരിശോധന നിര്ബന്ധം: സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷകൾ, ഓൺലൈൻ ക്യാബുകൾ എന്നിവയിലെ ഡ്രൈവർമാരെയും സഹായികളെയും കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഡ്രൈവർമാരെ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കൂ.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ റിയൽ-ടൈം ട്രാക്കിംഗ്: വാഹനങ്ങളിലെ വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും SOS ബട്ടണുകളും തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും അടിയന്തര സഹായത്തിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
നിയമവിരുദ്ധ മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾക്കെതിരെ നടപടി: അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ, കടകൾക്ക് മുന്നിലെ കൂട്ടംകൂടലുകൾ എന്നിവ തടയാൻ ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം: സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും പൊലീസ് കമ്മീഷണറെയും കോടതി നേരിട്ട് ഉത്തരവാദികളാക്കി.
തുടർനടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി, കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി നവംബറിലേക്ക് മാറ്റി.