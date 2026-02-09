ചോദ്യങ്ങളെ ഭയക്കുകയാണ് സർക്കാർ; സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ലോക്സഭയിൽ തനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചർച്ചകളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയക്കുന്നുവെന്ന് പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചർച്ചകൾ നടക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ആരോപണം. ഈ ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതെന്ത് എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ, ബജറ്റ്, നരവനെയുടെ പുസ്തകം തുടങ്ങി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വരാത്തത് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളെ ഭയക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നത്. സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ വാദം ചെയറും, പാർലമെന്ററികാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും തള്ളുകയായിരുന്നു.