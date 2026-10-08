പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ നാനാ പടേക്കർ അന്തരിച്ചു
Oct 8, 2026, 08:39 IST
പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ്-മറാഠി ചലച്ചിത്ര നടൻ നാനാ പടേക്കർ (75) അന്തരിച്ചു. ഗോവയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.
വസതിയിൽ ബോധരഹിതനായി വീണ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 45 മിനിറ്റോളം ഡോക്ടർമാർ സി.പി.ആർ (CPR) നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തുടർന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും പത്മശ്രീ ബഹുമതിയും നേടിയിട്ടുള്ള നാനാ പടേക്കർ, 'പരിന്ദ', 'ക്രാന്തിവീർ', 'അബ് തക് ഛപ്പൻ', 'വെൽക്കം' തുടങ്ങി നിരവധിയേറെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകവും ആരാധകരും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.